Investe con l'auto due tossicodipendenti, uno è grave

VENEZIA - Un uomo ha investito con l'auto due tossicodipendenti la notte scorsa a Mestre. Uno è ricoverato in gravi condizioni, l'altro, con ferite più leggere, è già stato dimesso dall'ospedale. Denunciato per lesioni gravi, l'automobilista ha spiegato alla polizia che si è trattato di un incidente: avrebbe perso il controllo della vettura, ha raccontato, mentre stava ripartendo dopo aver avuto un alterco con alcune persone in via Piave, la strada che attraversa il quartiere di Mestre noto per episodi di spaccio e microcriminalità.

Svegliati dalle urla dei due feriti, alcuni residenti hanno allertato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno identificato l'investitore. La Questura di Venezia ha precisato che "non sono emersi elementi che consentano di ritenere volontarie le condotte" dell'automobilista.

L'automobilista denunciato ha sostenuto di aver cercato in extremis di evitare l'impatto, con una manovra repentina, ma di non esservi riuscito. La vettura, ormai fuori controllo, è dapprima finita con un muretto, abbattendolo, per poi fermarsi nel piccolo giardino di una casa.