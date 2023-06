Invasione di lumache giganti in Florida, una città in quarantena

Una contea della Florida è stata messa in quarantena dopo la scoperta di una popolazione di lumache terrestri giganti, appartenenti a una specie invasiva, che si riproduce rapidamente.



Il Dipartimento di Agricoltura e servizio al consumatore della Florida (Fdacs) ha confermato sulla propria pagina web la presenza di lumache giganti di terra africane nell'area di New Port Richey, nella contea di Pasco.



La notizia ha suscitato una giustificata preoccupazione tra gli abitanti della contea e ha attirato l'attenzione dei media, con la CNN che ha riportato l'evento. La zona interessata è stata sottoposta a una quarantena di emergenza al fine di limitare la diffusione delle lumache giganti e prevenire ulteriori danni all'ecosistema.



Le lumache giganti di terra africane, originarie dell'Africa orientale, sono considerate una minaccia significativa per l'ambiente e l'agricoltura. Queste creature bivalve, con un guscio lungo circa 15 centimetri, si riproducono a un ritmo allarmante, deposte uova in grandi quantità e possono raggiungere la maturità sessuale entro un anno dalla nascita. La mancanza di predatori naturali nella regione rende la situazione particolarmente preoccupante.



La quarantena è stata istituita per limitare la diffusione delle lumache giganti e adottare misure di controllo. Le restrizioni sulla movimentazione del terreno e delle piante, insieme al monitoraggio intensivo delle zone colpite, sono parte delle azioni intraprese dal Fdacs e dalle autorità locali per affrontare questa situazione critica.



Le lumache giganti di terra africane rappresentano una minaccia non solo per l'ecosistema, ma anche per la salute umana. Possono trasportare parassiti come il verme polmonare del topo, che può causare meningite e altre infezioni pericolose per gli esseri umani. È quindi di fondamentale importanza prendere precauzioni per evitare il contatto diretto con queste lumache e adottare misure appropriate per la sicurezza alimentare, come evitare il consumo di verdure crude che potrebbero essere state a contatto con di esse.



Le autorità competenti stanno lavorando attivamente per gestire la situazione, adottando misure di controllo e prevenzione per contenere l'invasione delle lumache giganti di terra africane e proteggere l'ecosistema locale. La collaborazione tra il Dipartimento di Agricoltura e servizio al consumatore della Florida e le autorità locali è fondamentale per affrontare questa sfida e minimizzare gli impatti negativi su agricoltura, ambiente e salute pubblica.