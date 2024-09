Invasione di insetti a Gardaland: centinaia in fuga dal parco divertimenti

VERONA - Una giornata di divertimento a Gardaland si è trasformata in un incubo per centinaia di visitatori a causa di un’improvvisa invasione di insetti. Nei giorni scorsi, sciami di piccoli insetti, descritti come simili a moscerini o formiche alate, ma più aggressivi, hanno invaso il celebre parco divertimenti, rendendo impossibile per i presenti godersi le attrazioni. I testimoni raccontano di punture particolarmente fastidiose: "Si infilavano ovunque, anche sotto la biancheria intima", ha riferito uno dei presenti.



La fuga dei visitatori è stata immortalata in diversi video, divenuti rapidamente virali sui social. Le immagini mostrano adulti e bambini che cercano disperatamente di coprirsi e raggiungere l'uscita del parco, cercando riparo dalle punture che provocavano bruciore e disagio. Il fenomeno non ha colpito solo Gardaland. Anche in altre località della sponda veneta del Lago di Garda, come Lazise e Peschiera, sono state segnalate simili invasioni di insetti. Diversi cittadini hanno riferito di aver subito punture dolorose nei giorni scorsi.