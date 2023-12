Invalido arrestato: contrabbandava smartphone nella sua sedia a rotelle

CINA - Un uomo è stato arrestato dalla dogana cinese al porto di Futian mentre cercava di introdurre clandestinamente centinaia di smartphone in Cina, nascondendoli all'interno di una sedia a rotelle elettrica. Gli agenti doganali, sospettando del comportamento dell'uomo, lo hanno perquisito e hanno scoperto che il vano batteria della sedia conteneva 108 vecchi telefoni cellulari, sigillati in sacchetti trasparenti e appartenenti a marchi di fama mondiale come Apple, Samsung e Huawei. Il valore stimato dei telefoni è di circa 100.000 yuan. L'uomo è stato arrestato e accusato di contrabbando, poiché la legge cinese proibisce l'introduzione illegale di smartphone tassabili e altri beni elettronici nel paese. Questo episodio non è un caso isolato, poiché la dogana cinese ha già affrontato situazioni simili in passato, con contrabbandieri che cercano di eludere i controlli doganali in modi creativi. Le autorità doganali stanno intensificando i controlli per scoraggiare il contrabbando di smartphone, con agenti addestrati a riconoscere metodi comuni e l'uso di attrezzature specializzate per individuare telefoni cellulari nascosti. I contrabbandieri rischiano di essere arrestati, perseguiti legalmente, multati o deportati.