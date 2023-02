Intrappolato in casa mentre infuria l'incendio

VENEZIA - Un uomo rimasto intrappolato in un appartamento in fiamme a Chioggia (Venezia) riportando ustioni ed una intossicazione da fumo a Chioggia (Venezia). A salvarlo i Vigili del fuoco entrati nell'abitazione al secondo piano con gli autorespiratori per spegnere l'incendio. La persona è stata stabilizzata dai sanitari del Suem 118 e trasferita in ospedale. Le squadre accorse dal locale distaccamento, Cavarzere e Mestre con due autopompe, un'autobotte, il carro aria e 12 operatori coordinati dal caposervizio e funzionario di guardia, hanno spento l'incendio evitando un rogo generalizzato. Ai tecnici dei Vigili del fuoco il compito di determinare le cause del rogo.