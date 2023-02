Intossicazione da monossido, ragazza finisce in camera iperbarica

PORDENONE - Una giovane, di circa 25 anni, è stata soccorsa questa mattina in un'abitazione di San Quirino (Pordenone) per intossicazione da monossido di carbonio, sprigionato dal suo sistema di riscaldamento domestico. A dare l'allarme è stato un parente che è rientrato a casa e l'ha trovata in stato confusionale. Gli infermieri della Sores Fvg hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, proveniente da Pordenone, e hanno attivato i Carabinieri della Compagnia di Sacile e i Vigili del fuoco del Comando provinciale. La giovane è stata trasferita dapprima all'ospedale di Pordenone e, quindi, trasportata in elicottero all'ospedale triestino di Cattinara, per il trattamento in camera iperbarica. Non sarebbe in pericolo di vita.