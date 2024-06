Intossicati nella cisterna: gravi quattro operai

GALLIERA VENETA - Tre operai rimasti bloccati all’interno di una cisterna di un camion sono stati estratti dai vigili del fuoco, intervenuti da Castelfranco e Cittadella, entrati nel serbatoio con gli autorespiratori. Nelle prime fasi dell’incidente un quarto operaio entrato nella cisterna per soccorrere gli altri tre si è subito sentito male ed è stato subito estratto da altri dipendenti.

L’incidente sul lavoro è successo poco dopo le 18, di lunedì 3 giugno, all’interno di un’officina meccanica specializzata nell’allestimento e riparazione di cisterne stradali di Via Galileo Galilei di Galliera Veneta (PD).

Gli operai sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem intervenuti con due elicotteri e due ambulanze. I feriti sono stati stabilizzati e trasferiti negli ospedali di Treviso e Padova.

Sul posto il personale dello Spisal, i carabinieri, il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, che stanno eseguendo un sopralluogo per determinare le cause del grave incidente.