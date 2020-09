La piazza, cuore pulsante di un paese, e il circo, forma d’arte capace di incantare tutti, senza distinzioni: sono questi gli elementi salienti del prossimo appuntamento di Centorizzonti 2020 estate, il programma estivo promosso dai Comuni della rete culturale Centorizzonti in accordo di programma con la Regione Veneto, ideato e curato da Echidna Associazione Culturale, che domenica 13 settembre alle 18.00 propone in piazza Antonio Canova a Possagno, Treviso, la prima regionale di Interlude, della compagnia italo - francese Circo Zoé, che raggiunge le pendici del Monte Grappa dopo aver partecipato a Mirabilia, il Festival internazionale del Circo e delle Arti Performative di Fossano, Cuneo.

Dopo essere partito dall’Asolano e aver fatto tappa nell’area Castellana, giunge ai piedi del Monte Grappa il percorso che, tra proposte di teatro, danza e musica ma anche passeggiate e visite guidate, cene tipiche e degustazioni, ci conduce nei paesi e nei paesaggi per godere della bella stagione all'aria aperta con il piacere di fare nuovi incontri e di stare insieme. Tra natura e borghi storici, comunità ospitali, buona cucina e buon bere, Centorizzonti 2020 estate permette di trascorrere il tempo libero in angoli di mondo vicini a casa ma da riscoprire con uno sguardo nuovo e curioso. Palcoscenico di questa riscoperta sono le piazze, i parchi, le arene e le ville dei comuni trevigiani di Asolo, Borso del Grappa, Castelfranco Veneto, Fonte, Maser, Pieve del Grappa (capofila della rete Centorizzonti), Possagno e Riese Pio X. Il programma proseguirà fino al 25 settembre.

Interlude è uno spettacolo in cui l’esperienza tecnica e artistica dei giovani artisti del Circo Zoé incontra l’improvvisazione, regalando al pubblico una breve parentesi per poter sospendere la realtà, allontanandosi per un po’ dal normale andamento delle cose. È quell’istante in cui una successione di eventi prestabiliti viene interrotta. Circo Zoé si confronta al pubblico con una proposta artistica nuova, una serata unica e surreale con l’obiettivo comune di dar forma ad uno spettacolo dove le arti del circo e la musica diventano contenitore per un esperimento artistico che si incarna nelle sue espressioni più originali. Un’esperienza nella quale si incontrano piani differenti, l’assurdo e il popolare, l’onirico e l’irriverente, il poetico e il sarcastico.

Circo Zoé è una compagnia italo - francese di circo d’autore, nata dall’incontro di giovani artisti provenienti da diversi universi artistici: artisti di circo, musicisti, tecnici, costruttori, amministratori, sarti, amici, famiglie, amori, figli, filosofi, rivoluzionari, pirati, con la necessità comune di costruire un’avventura nomade portatrice di un sapere artigianale, manuale e concreto e poetico, ma con lo sguardo sempre rivolto oltre l’orizzonte. Ha

debuttato nel 2012 al teatro Astra di Torino con la prima creazione, Zoé. Dopo una tournée internazionale, la compagnia ha dato vita a Naufragata nel 2014, a Born To Be Circus e a Interlude.

Spettacolo gratuito

È obbligatoria la prenotazione: tel. 3711926476 - 3409446568, info@echidnacultura.it





Info: www.echidnacultura.it