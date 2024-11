Insulto della prof sui social alle Frecce tricolori

VENEZIA - "Me ne sto occupando da stamane, è un fatto molto grave e insensato": lo dice all'ANSA la dirigente scolastica del Liceo Foscarini, Alessandra Artusi, commentando il post pubblicato su Facebook da una professoressa dell'istituto con la scritta "Frecce tricolori di m....".



La frase è stata postata nel profilo dell'insegnante lunedì scorso in occasione della visita a Venezia del presidente Mattarella, del ministro Crosetto e dell'esibizione sui cieli di Piazza San Marco della pattuglia acrobatica dele Frecce tricolori.



Già il giorno precedente vi sarebbe stato sui social il mugugno dei residenti del centro storico per i rumori provocati dalle prove dell'esibizione delle Frecce. "Da oggi sto compiendo le verifiche per quanto di mia competenza - sottolinea Artusi - e non è escluso che possano essere presi provvedimenti disciplinari".