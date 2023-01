Insulti razzisti alla giocatrice di calcio, solidarietà del sindaco

VICENZA - Insulti razzisti a Vicenza ai danni di una giocatrice della squadra femminile, che milita nel campionato nazionale di serie C, avvenuti ieri pomeriggio sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina, durante il match contro la Jesina. A rendere noto il fatto, nella serata di ieri, la presidente del Vicenza Calcio Femminile, Erika Maran, che ha denunciato l'episodio con un video sul suo profilo Facebook e sui social della società sportiva. Subito dopo la decisione dell'arbitro di estrarre il cartellino rosso a carico della giocatrice biancorossa, Rafiat Folakemi Sule, dagli spalti, in una zona occupata da un ristretto gruppo di sostenitori ospiti, sono arrivati insulti e offese indirizzati alla giovane. Secondo quanto ricostruito dal massimo dirigente del club veneto gli insulti razziali sarebbero stati pronunciati da una donna. Sull'episodio sono intervenuti oggi il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e il vicesindaco e assessore allo sport, Matteo Celebron, che in una nota hanno portato la solidarietà dell'amministrazione locale. "Un gesto inaccettabile che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e della convivenza civile, vanno individuati i responsabili ed educati, prima ancora che perseguiti", le parole di Rucco e Celebron. Nella mattinata di oggi il vicesindaco ha contattato telefonicamente la calciatrice per esprimerle a voce solidarietà e vicinanza.