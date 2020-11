Instagram, l’account ufficiale di Papa Francesco mette un like alla modella hot

Chissà che faccia ha fatto, la modella brasiliana Natalia Garibotto, quando si è trovata, a commento di una sua foto con il sedere al vento, il like di Papa Francesco. Di certo si è fatta una bella pubblicità. “Ho la benedizione del Papa, almeno so che andrò in paradiso”, ha scherzato.

La mossa è piaciuta meno alla Santa Sede, i cui portavoce hanno dichiarato che non sanno come sia potuta accadere una cosa simile. Gli addetti all’account del Papa hanno chiesto spiegazioni a Instagram, assicurando i media che il Iike alla modella seminuda non arrivava di certo dal pontefice, né dal suo staff.

Il "mi piace" è rimasto visibile fino al 13 novembre, poi è stato cancellato. Anche se gli screenshot dell'apprezzamento sotto il generoso didietro, indelebili, continuano a girare sul web.