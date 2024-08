Inserisce la retromarcia per errore e sfonda il muro dell'edificio: auto resta sospesa nel vuoto - Video

SPAGNA - Una semplice manovra sbagliata con l’auto può portare a conseguenze imprevedibili. E’ quanto successo ad una donna di 49 anni giovedì 1 agosto a Ibiza che con la sua auto ha sfondato il muro di un edificio dopo aver inserito inavvertitamente la retromarcia.



L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino lungo l'Avenida Ignasi Wallis, attirando l'attenzione di numerosi passanti. Secondo una prima ricostruzione riportata dai media locali, la donna aveva conseguito la patente da pochi giorni. Come raccontato dal marito, stava cercando di fare spazio per far passare un'altra vettura quando, invece di frenare, ha accidentalmente premuto sull'acceleratore con la retromarcia inserita. Questo ha portato l'auto a sfondare il muro del parcheggio con la parte posteriore.



L'auto è rimasta parzialmente sospesa nel vuoto a un'altezza di circa 15 metri. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nell'incidente. La conducente ha riportato solo alcuni dolori al collo e un attacco di panico, per i quali è stata assistita dai sanitari intervenuti sul posto.

Insólito accidente en #Ibiza: da marcha atrás en un aparcamiento, revienta el muro y deja el coche en el aire. La conductora ha obtenido el permiso de conducir recientemente.https://t.co/hlBge3rL9E pic.twitter.com/KDjszqDTkj — Más q Guardia Civil (@MqGuardiaCivil) August 1, 2024 ”