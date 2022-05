Lo inseguono per dieci chilometri: guidava un’auto rubata

ROVIGO - Nel tardo pomeriggio di mercoledì a Ceneselli (Rovigo), i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Castelmassa hanno tratto in arresto un 30enne polesano già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona.



L'uomo, sorpreso dai militari operanti in Castelnovo Bariano, alla guida di una Fiat Punto che risultava rubata il 24 maggio 2022 in provincia di Mantova, ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi a fuga per una decina di chilometri circa, a velocità sostenuta e con manovre pericolose.



Il coducente, giunto a Ceneselli, ha imboccato una strada senza uscita, abbandonato l’auto e proseguito la fuga a piedi tra campi, dove ha tentato di nascondersi tra fitta vegetazione, venendo però individuato e bloccato. Il 30enne è stato condotto in caserma a Castelmassa ed al termine degli accertamenti posto in libertà.