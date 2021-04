Inseguimento a San Donà, in auto c'erano tre minori

SAN DONÀ DI PIAVE - Inseguimento mercoledì alle 03.30 a San Donà, i Carabinieri sono andati a caccia di un’auto che aveva eluso un controllo in via Dei Laghi.



In un primo momento l’automobilista aveva effettuato una serie di manovre pericolose ma, dopo circa un chilometro e dopo la collisione contro una banchina stradale gli aveva fatto esplodere l’airbag, era fuggito a piedi.



In auto con lui c’erano due minorenni, studenti, residenti in città, rimasti nell’auto.



Dopo qualche reticenza, hanno anche convinto il terzo a tornare sul posto. Anche lui è risultato essere minorenne e studente: l’auto invece era stata rubata nel corso della stessa nottata, fatto di cui i due compagni di viaggio non sembravano essere a conoscenza.



Per il ragazzo al volante è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla contestazione della guida senza patente (mai conseguita) che prevede una sanzione di 5.100 euro.



A tutti e 3 è stata comminata la sanzione di 400 euro (ridotta a 280 euro in caso di pagamento entro 5 giorni) per la violazione alle norme in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 (mancato rispetto del “coprifuoco”) notificata ai genitori ai quali sono poi stati riaffidati. OT