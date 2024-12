Inseguimento nella notte: auto della Polizia si schianta contro camion dei rifiuti, feriti due agenti

VENEZIA– Un grave incidente si è verificato la scorsa notte, intorno all’una, tra Marghera e Chirignago, coinvolgendo un’auto della Polizia di Stato e un camion del Gruppo Veritas. Nello schianto sono rimasti feriti i due agenti a bordo del veicolo di servizio, entrambi trasportati in ospedale per le cure del caso.

L’incidente è avvenuto in via Trieste, mentre l’auto della Polizia era impegnata nell’inseguimento di una vettura che non si era fermata a un posto di blocco. Durante la manovra, la volante si è scontrata quasi frontalmente con il camion di Veritas, impegnato nella raccolta dei rifiuti. L’impatto è stato violento e ha causato gravi danni a entrambi i mezzi.

La vettura in fuga, che aveva ignorato l’alt intimato dalle forze dell’ordine, risulta al momento ancora irreperibile. Le autorità stanno proseguendo le ricerche per rintracciare il conducente, mentre sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

L’operatore del camion Veritas, fortunatamente, non ha riportato ferite, ma il mezzo è rimasto danneggiato nello scontro. I due agenti feriti non sarebbero in pericolo di vita, ma le loro condizioni hanno richiesto il ricovero immediato, come segnala oggi il Gazzettino.