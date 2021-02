Inseguimento e frontale con la Polizia: il conducente non aveva la patente

MESTRE - Scende dall’auto, vede i poliziotti, risale e scappa a tutta velocità.



Una volante della Questura aveva notato una Fat Stilo sospetta nella zona del Centro Commerciale Porte di Mestre. Dall’auto stava scendendo un uomo che, alla vista della Polizia, è rimontato ed è scappato nonostante l’alt degli agenti.



La volante si è messa all’inseguimento della Stilo chiedendo altre pattuglie di rinforzo: un secondo equipaggio è riuscito ad anticipare la Stilo, riuscendo a bloccarla in prossimità di Via delle Ninfe, dove però c’è stato un frontale tra l’auto della Polizia e l’auto in fuga, che stava percorrendo il tratto contromano.



Sul posto sono giunti altri equipaggi che hanno permesso di bloccare gli occupanti dell’auto con un ultimo tentativo di fuga a piedi.



I due sono stati identificati in R.M. e R.C., rispettivamente di 34 e 37 anni, arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



A seguito di perquisizione dell’autovettura sono stati rinvenuti oggetti idonei allo scasso.



L’auto è stata inoltre sottoposta a sequestro penale e fermo amministrativo in quanto il conducente (il più giovane dei due) era privo di patente.



Gli arrestati sono stati condotti in Tribunale dove è stato convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere in attesa del dibattimento.