Inseguimento a folle velocità in centro: alla guida c'era un 16enne

PADOVA - Un inseguimento da film ha scosso Padova nel pomeriggio del 26 marzo, quando un 16enne alla guida di un’auto ha cercato di sfuggire alla polizia locale. Il ragazzo, privo di patente, ha ignorato l’alt degli agenti in via Chiesanuova, dando inizio a una fuga spericolata tra le strade della città. Sfrecciando a oltre 100 km/h, il giovane ha imboccato la tangenziale ovest, compiendo manovre pericolose che hanno messo a rischio gli altri automobilisti. Gli agenti, pur mantenendo una distanza di sicurezza, lo hanno seguito per circa 15 chilometri prima che il fuggitivo decidesse di fermarsi.

Bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, il 16enne è stato preso in consegna dalla polizia locale. L'auto è stata sequestrata. Sul posto sono arrivati anche i genitori, dando vita a momenti di tensione, subito riportati alla calma. Ora il caso è nelle mani della Procura per i Minorenni di Venezia, che dovrà chiarire la posizione del giovane, già sospettato in passato di guidare senza licenza.