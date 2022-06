Inseguimento a 200 all'ora tra Mestre e Padova: il conducente si scontra con le volanti e poi fugge a piedi

MARGHERA - Un inseguimento durato un’ora, da Marghera a Padova Ovest, con tanto di semafori rossi saltati e sorpassi da cinema.

Dietro alla Bmw, le auto della Polizia: due di queste sono state anche speronate e due agenti sono rimasti feriti nello scontro al casello di Padova Ovest. Il conducente è riuscito a scappare tra i campi. L’episodio è accaduto questa notte. L’inseguimento è iniziato in via Fratelli Bandiera a Marghera: l’auto era stata segnalata dai residenti perché viaggiava in città ben oltre i limiti consentiti.

La Polizia arriva sul posto, identifica l’auto e tenta di fermarla, ma non ci riesce. Finisce in tangenziale, poi entra in autostrada e corre a 200 km/h. All’altezza di Padova Ovest c’è lo scontro tra l'aiuto e i poliziotti. Il conducente esce dall’auto e scappa. Rimangono sul posto due passeggeri che vengono identificati. Non sono arrestati perché il responsabile è il guidatore. Sul posto il 118 per soccorrere i poliziotti feriti. Intanto proseguono le indagini per risalire al responsabile.