Insegnante si licenzia dopo il primo giorno di lavoro: "I bambini sono cattivi e puzzano"

Un insegnante dopo il suo primo giorno di scuola ha detto di volersi licenziare. Il motivo? Secondo quando raccontando in un video pubblicato su TikTok, direttamente dall’insegnante: “I bambini sono proprio cattivi. Puzzano. Starnutiscono ovunque. Quindi, oggi è il mio primo e ultimo giorno”.



Il video ha rapidamente acquisito popolarità, accumulando oltre un milione di visualizzazioni e più di 100.000 mi piace. Ma ciò che è ancora più rivelatore è la discussione che è emersa nei commenti. La clip ha messo in luce i problemi sistematici che affliggono il settore dell'istruzione e ha evidenziato le difficoltà che gli insegnanti affrontano quotidianamente.



Negli Stati Uniti, dove è stato girato il video, le scuole stanno vivendo una vera e propria crisi degli insegnanti. Il 42% dei presidi afferma di essere preoccupato per l'alto tasso di dimissioni tra il personale docente. La situazione non è molto diversa in Italia, dove sempre più insegnanti si trovano nella condizione di precarietà.