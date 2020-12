Insegnante scoreggia durante la didattica a distanza, “L’ho fatto per scherzare”

Una scoreggia fatta per scherzo, che ha raggiunto l’obiettivo sperato: far ridere gli studenti durante questo brutto periodo di pandemia, dove anche la scuola è diventata virtuale. E’ finita sul Kansans City Star, giornale da otto premi Pulitzer, l’insegnante che ha scoreggiato-per-finta su Zoom, durante la lezione on line.

Emma Ginder, che insegna alle scuole elementari di Topeka, ha improvvisato una scoreggia mentre chiedeva agli alunni di prendere il libro per la lezione. Tutti sono scoppiati a ridere, mentre lei si tratteneva dal farlo.

“Giorni fa ho strombazzato solo per alleggerire l’atmosfera - spiega l’insegnante su Facebook, come riporta il Kansas City Star - Mi scuso di avere la maturità di un bambino di 8 anni”.