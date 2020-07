Iniziati i lavori alla rotatoria di Rustignè: l'ultimo incrocio semaforico sulla Postumia

ODERZO – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori alla rotatoria di Rustignè ad Oderzo. Un’opera attesa da anni dai cittadini e non solo e che andrà ad eliminare, l’ultimo impianto semaforico sulla strada Postumia nell’opitergino-mottense. “Era un’opera attesa da decenni-ha commentato il primo cittadino Maria Scardellato- L’iter burocratico è stato lungo e faticoso. Siamo dovuti partire dall’inserimento dell’opera nel piano urbanistico del comune, abbiamo dovuto ottenere il nulla osta di Veneto Strade”. L’opera ha un costo totale di 460 mila euro e che sarà coperto per 210 mila euro da un bando regionale e il restante da un cofinanziamento.

Ha proseguito il sindaco:“Per l’acquisizione delle aree non sono stati possibili accordi bonari e quindi abbiamo dovuto avviare le procedure d’esproprio che richiedono tempi molto lunghi. Dopo aver superato anche i rallentamenti dovuti al Covid vi è stato un ulteriore rallentamento in attesa di un’annunciata, ma mai arrivata, modifica del codice degli appalti che avrebbe dovuto snellire la procedura”.I lavori verranno terminati entro settembre e oltre alla rotatoria, comprenderanno anche l’installazione di un semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale in prossimità della fermata dell’autobus e dei manufatti per l’impedire pericolosi attraversamenti delle carreggiate. Nei giorni scorsi vi è stata l'apertura della rotatoria di Levada di Ponte di Piave, altro nodo cruciale della circolazione sulla Postumia.