Inizia il TG e viene inquadrata la giornalista che fa il dito medio: la gaffe è diventa virale

Nell'ultima edizione notturna del telegiornale della BBC, la conduttrice Maryam Moshiri è stata protagonista di un inizio insolito diventato virale. Nel video, si vede la giornalista fare il gesto del dito medio prima di riprendere la sua professionalità in diretta. Si ipotizza che stesse scherzando con i colleghi senza rendersi conto che la trasmissione era in corso. Non è la prima volta che un presentatore della BBC commette una gaffe del genere; in passato, il meteorologo Tomasz Schafernaker ha compiuto un gesto simile in onda, diventando popolare nonostante le scuse della BBC per l'atteggiamento poco "british".