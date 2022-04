Ingoia un chilo di chiodi e viti metalliche: salvato per miracolo con un delicato intervento chirurgico

LITUANIA – Le autorità sanitarie dell’ospedale di Klaipeda (Lituania) hanno deciso di mantenere il riserbo sull’identità del paziente che si è presentato al pronto soccorso lamentando forti dolori all’addome. Una banale radiografia ha rivelato le ragioni dei dolorosi crampi: la presenza nello stomaco di numerosi piccoli oggetti metallici. L’uomo ha cercato di giustificarsi dicendo che dopo aver smesso di far uso di alcool ha iniziato spontaneamente a ingoiare parti metalliche.



Comunque sia una volta in sala operatoria i chirurghi si sono trovati ad affrontare un caso senza precedenti. Nello stomaco del paziente hanno rinvenuto decine di parti metalliche, dai chiodi alle viti, di dimensioni varie, alcune di pochi millimetri altre anche di 10 centimetri. Durante il delicato intervento chirurgico durato circa 3 ore i medici hanno dovuto monitorare costantemente l’addome dell’uomo con i raggi X per evitare che qualche oggetto sfuggisse alla rimozione.



Non è dato sapere se il paziente fosse mentalmente instabile: ciò che più conta è che l’intervento chirurgico sia riuscito e ora l’uomo goda di buona salute. Il fatto risale a qualche settimana fa ma solo di recente la notizia è stata divulgata e nella televisione nazionale gli hanno anche dedicato un servizio esibendo un vassoio, con tutti gli oggetti rinvenuti dello stomaco del paziente.