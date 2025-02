Inghiottito dalla balena e risputato in mare: l'incredibile disavventura di un kayakista 24enne - Video

Un episodio incredibile ha avuto come protagonista un giovane kayakista 24enne nello stretto di Magellano, al largo di Punta Arenas, in Patagonia. Adrian Simancas, di origini venezuelane, stava navigando in kayak quando è stato momentaneamente inghiottito da un capodoglio mentre stava praticando il suo sport. L'enorme cetaceo è emerso dalle acque e ha inghiottito lui e il suo kayak giallo, restituendoli sani e salvi dopo pochi istanti.



La scena, incredibile e surreale, è stata catturata dal padre di Adrian, che anche lui si trovava a bordo di un altro kayak. Nel video diventato virale, si sente Dell gridare al figlio di avvicinarsi mentre il giovane, stordito, riemerge in superficie pochi secondi dopo essere stato "inghiottito" dalla balena. “Ho visto qualcosa tra il blu e il bianco che mi passava vicino al viso, non capivo cosa stesse succedendo e sono affondato. Ho pensato che la balena mi avesse inghiottito”, ha raccontato Adrian al canale televisivo cileno TVN, ancora sotto shock. Fortunatamente, Adrian è riuscito a risalire in superficie e a tornare a riva, dove il padre ha potuto confermare che non era rimasto ferito. L’uomo ha spiegato che, inizialmente, quando si è girato e non ha visto il figlio per qualche secondo, ha provato un grande spavento, ma il giovane è riapparso immediatamente, sano e salvo.



Gli esperti marini hanno rassicurato riguardo la sicurezza dell'incidente, spiegando che un capodoglio non avrebbe potuto inghiottire una persona, visto che la sua gola è troppo stretta (meno di 40 cm di diametro). La biologia marittima suggerisce che il kayak si trovasse nella zona di alimentazione del cetaceo, motivo per cui il capodoglio è emerso con la bocca aperta, come se stesse cercando cibo. Maria Jose Perez, biologa marina dell'Università del Cile, ha confermato che il comportamento del capodoglio, che ha agito come se fosse intento a nutrirsi, è stato del tutto naturale.