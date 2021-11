In Inghilterra primo cane contagiato dal Covid

INGHILTERRA- Un cane ha contratto il coronavirus dai suoi proprietari a Weybridge, nel Surrey in Inghilterra. Si tratta della prima volta che un cane viene confermato positivo al Covid-19 nel Regno Unito, dove in precedenza era stato contagiato un gatto. La conferma è arrivata dai test effettuati nel laboratorio dell'Agenzia per la salute delle piante e degli animali, sottolineando che non ci sono prove che gli animali domestici possano trasmettere il coronavirus all'uomo.

Intanto cinque leoni, nello zoo di Singapore, sono risultati positivi al test per il Covid-19 dopo aver manifestato i sintomi da raffreddamento, tra starnuti e tosse. Lo ha reso noto l'Animal and Veterinary Service. L'ultimo ad ammalarsi è un leone africano del Night Safari, risultato positivo dopo che quattro leoni asiatici hanno mostrato segni di malattia durante il fine settimana. I leoni sono stati isolati all'interno delle rispettive tane.