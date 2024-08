Ingerisce oltre 400 oggetti metallici tra viti, chiavi e rondelle: i medici hanno estratto 3 kg di metallo dallo stomaco

IRAN – Un'operazione medica straordinaria ha avuto luogo nella città di Ahvaz, in Iran, dove un team di medici ha estratto ben 452 oggetti metallici dallo stomaco di un paziente. L'uomo, un 37enne iraniano affetto da una grave forma di psicosi, aveva ingerito nel corso di almeno tre mesi una quantità impressionante di metallo, tra cui viti, rondelle, chiavi e pietre, per un peso complessivo di 2,9 chilogrammi. Il paziente è stato ricoverato in ospedale dopo aver manifestato sintomi debilitanti, tra cui incapacità di mangiare o bere, dolori lancinanti e vomito frequente.



Gli oggetti metallici ingeriti avevano causato un'ostruzione nel passaggio dallo stomaco all'intestino, rendendo necessario un intervento chirurgico d'urgenza. L'operazione, svolta sotto gli occhi increduli del team medico, è stata complessa ma riuscita. Fortunatamente, nonostante la quantità e la natura degli oggetti ingeriti, nessun organo vitale è stato gravemente danneggiato.



Secondo il racconto riportato dal tabloid inglese Daily Mail, i chirurghi sono rimasti sbalorditi nel constatare la quantità di metallo presente nello stomaco dell'uomo. È stato rivelato che il paziente soffriva di una grave psicosi, un disturbo psichiatrico che provoca la perdita di contatto con la realtà. Questo tipo di disturbo può manifestarsi attraverso allucinazioni, deliri e comportamenti estremamente bizzarri, come l'ingestione di oggetti non commestibili. Attualmente, il 37enne è ricoverato in una clinica psichiatrica, dove riceverà cure specialistiche per il suo disturbo.