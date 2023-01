Ingente sequestro di rifiuti, oltre duemila sacchi di rifiuti triturati

UDINE - Un ingente quantitativo di rifiuti, di natura e provenienza non precisata, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri del Noe di Udine in un'area adiacente a un'azienda di Manzano. Il provvedimento è scattato nei giorni scorsi e le indagini sono in corso: "Posso confermare il sequestro - ha affermato all'ANSA il Procuratore Capo di Udine, Massimo Lia -, ma nella fase attuale dell'inchiesta non possiamo fornire alcun altro elemento sulla provenienza del materiale rinvenuto". Del caso se ne sta occupando anche Legambiente provinciale, che ha lanciato l'allarme sulla tipologia di rifiuti che sono stati sequestrati nell'area e invoca chiarimenti sulla vicenda: "Si tratta di capannoni per circa 2.000 metri quadri e area circostante, per una superficie di circa 10.000 metri quadri con circa 2-3.000 sacconi di materiali plastici triturati in completo stato di abbandono che da tempo sono oggetto di preoccupazione da parte delle vicine attività lavorative". Un primo sequestro di rifiuti, in prevalenza plastici, nella stessa area - ricorda l'associazione in una nota - risale a giugno 2020.