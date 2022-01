Ingegnere italiano trovato morto ad Amsterdam

OLANDA - "E' una tragedia, una notizia che ha scosso il paese" ha detto all'Adnkronos Antonio Pasquini, sindaco di Allumiere, comune della provincia di Roma di cui era originario Paolo Moroni, l'ingegnere 43enne trovato morto nei giorni scorsi nella sua abitazione di Amsterdam. "Sulla nostra comunità è calato il gelo" aggiunge. Ad avvertire la famiglia dell'uomo è stata la Farnesina, che sta seguendo la vicenda attraverso l'ambasciata italiana all'Aja. Sulle circostanze della morte di Moroni indaga la polizia olandese.



"Qui lo conoscevamo tutti, la sua famiglia è sempre stata vicina alla nostra comunità, anche nel periodo del Covid: imprenditori che si sono messi a disposizione mostrando il loro grande cuore. Ora sono distrutti - racconta il sindaco che ha fatto visita ai familiari -. Dopo un periodo trascorso qui per le festività, l'8 gennaio era tornato in Olanda, lì aveva il suo lavoro e aveva comprato casa. Ora attendiamo che sia fatta chiarezza su quello che è accaduto. E’ un dolore enorme per tutti".