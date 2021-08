Infortunio sul lavoro a Segusino, ferito carpentiere

SEGUSINO - Il titolare 46enne di una ditta di carpenteria sedente in viale Italia di Segusino (nella foto), mentre stava effettuando dei lavori, si è ferito a causa di una caduta occorsa per cause in corso di accertamento.

E ha riportato dei traumi per i quali è stato trasportato in ambulanza, cosciente pare non grave, in ospedale a Montebelluna.

Sul posto Spisal e Carabinieri Vittorio Veneto per gli accertamenti del caso.