Infortunio nel cantiere: soccorso operaio

SAN DANIELE DEL FRIULI, UDINE - Un uomo di circa 35 anni di età è stato soccorso dai sanitari lunedì mattina a seguito di un incidente/infortunio sul lavoro accaduto negli spazi di un cantiere edile attivo a San Daniele del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Udine), mentre utilizzava un macchinario è stato colpito al capo dallo stesso strumento. Le persone che erano con lui in quel momento hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 e gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli che ha preso in carico l’uomo, poi trasportato all’ospedale di San Daniele del Friuli.