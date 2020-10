Influenza: a Treviso pronte 210mila dosi di vaccino, si parte il 12 ottobre

TREVISO - Tre mesi per coprire tutte le fasce d’età dei cittadini e strutture comunali a disposizione per effettuare la campagna di vaccinazione contro l’influenza che prenderà il via lunedì 12 ottobre.



A disposizione dell’Ulss2 circa 210 mila dosi di vaccino che quest’anno verrà calendarizzata coinvolgendo le diverse fasce della popolazione per dare una risposta efficace nel rispetto delle normative anti Covid-19: ad ottobre gli anziani, a novembre i bambini e a dicembre le persone non rientranti nelle categorie a rischio.



“Nell’anno dell’emergenza legata alla pandemia - sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi - la protezione vaccinale contro l’influenza della popolazione generale, e soprattutto delle persone fragili per età o perché affette da patologie è ancora più importante per la tutela della salute propria così come della collettività”.



“Tutti i 95 comuni, anche in forma associata, hanno partecipato al lavoro di squadra con l’Ulss 2, mettendo a disposizione 65 strutture, personale di protezione civile e la sanificazione dei locali utilizzati”, sottolinea Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci.



OTTOBRE - Quindi si parte il 12 ottobre con le vaccinazioni per gli over 65, persone con patologie a rischio di età inferiore ai 60 anni, ospiti di strutture residenziali per anziani o disabili e il personale dell’Ulss 2 e dei presidi ospedalieri convenzionati. Le vaccinazioni saranno effettuate dai medici di famiglia, che convocheranno gli assistiti presso i propri studi medici o presso strutture esterne, eventualmente organizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali o associazioni di volontariato. I comuni hanno messo a disposizione, anche associandosi tra loro, 65 strutture nelle quali i medici di famiglia effettueranno le vaccinazioni.



NOVEMBRE - Vaccinazioni per le persone di età tra i 60 e 64 anni. Saranno convocate con una lettera indicante sede, giorno e ora della vaccinazione che sarà effettuata dal servizio Igiene e Sanità Pubblica in otto sedi nelle giornate di sabato 7, 14 e 21 novembre: Cornuda -Palapace; Riese Pio X Casa Riese; Ponzano Palacicogna; Treviso Sant'Artemio (concessione della Provincia); San Biagio Palazzetto dello Sport “Alvise De Vidi”; Oderzo Ex Foro Boario; Susegana ex Biblioteca e Vittorio Veneto Palestra Pontavai.

- Bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni o con più di 6 anni affetti da gravi patologie: le vaccinazioni saranno somministrate dai pediatri di famiglia presso i loro ambulatori o presso le sedi vaccinali territoriali.

- Persone impiegate in servizi di primario interesse collettivo (scuole, amministrazioni pubbliche, forze dell’ordine, vigili del fuoco etc.), le persone impegnate nelle associazioni di volontariato



DICEMBRE - Potrà vaccinarsi la popolazione generale non rientrante nelle categorie a rischio nel caso di disponibilità di vaccino. La vaccinazione sarà gratuita e l’accesso sarà su prenotazione.

A sostegno della Prevenzione l’Usll2 di Marca ha deciso di stanziare un fondo di 250 mila euro per il "Progetto Covid" che servirà a pagare le ore aggiuntive per operatori e assistenti sanitarie impegnati in orario extra, il sabato e la domenica, nella campagna vaccinale.