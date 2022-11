Influenza: incidenza di 13 ammalati su 1.000 abitanti

VENEZIA - In Veneto si registra un'incidenza di circa 13 ammalati su 1.000 abitanti per l'influenza stagionale. Il dato emerge dalla sorveglianza epidemiologica e virologica, coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità a livello nazionale. La sorveglianza, a cui stanno aderendo circa 170 tra medici e pediatri, è in fase di implementazione in termini di rilevazione. La fascia di popolazione maggiormente colpita è quella pediatrica, con 28,7 casi ogni 1.000 residenti per i bambini 0-4 anni, e di 22,8 per quelli 5-14 anni. L'incidenza per adulti è inferiore, e quella per gli anziani si attesta al momento sui 2,8 casi per 1.000 residenti, con possibili fenomeni di sottonotifica.