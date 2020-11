Influenza, 60mila trevigiani tra i 60 e i 64 anni convocati per il vaccino

TREVISO - Mai come quest’anno in tantissimi hanno partecipato alla campagna antinfluenzale. Nella Marca si è appena conclusa la prima parte delle vaccinazioni, ovvero quella che riguardava gli over 65, con 123mila dosi iniettate.



Da oggi, sabato 7 novembre, tocca alla seconda parte: ovvero alla fascia della popolazione di età compresa tra i 60 e i 64 anni. “Abbiamo convocato complessivamente 60mila trevigiani nelle 8 strutture messe a disposizione dai comuni della Provincia - spiega l’Ulss2 Marca trevigiana - e prevediamo di somministrate in ogni giornata oltre 2mila dosi di vaccino in ognuna delle sedi per un totale di circa 40mila”.



Sono previsti tre sabati per la vaccinazione di massa, oggi, il 14 e il 21 novembre. Per la prima giornata sono state convocate circa 20 mila persone. Oltre alla fascia di età tra i 60 e i 64 anni, sono stati convocati anche donatori di sangue, i farmacisti e gli operatori delle associazioni di volontariato che si occupano di emergenze e assistenza sanitaria.



Per questo evento sono stati coinvolti 120 operatori sanitari tra medici, assistenti sanitari, infermieri e tecnici della prevenzione, coordinati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica.



Per i cittadini di Treviso e dei comuni limitrofi, la sede di vaccinazione sarà il Sant'Artemio, sede della Provincia di Treviso, mentre le altre sedi sono: il Palapace a Cornuda; Casa Riese a Riese PioX; il Palacicogna a Ponzano; il palazzetto dello Sport Alvise De Vidi a San Biagio di Callalta; l’ex Foro Boario a Oderzo; l’ex Biblioteca a Susegana, la Palestra Pontavai per Vittorio Veneto.



“L'invito su appuntamento e le sedi di ampie dimensioni – sottolinea il direttore generale Francesco Benazzi - permettono di vaccinare molte persone, evitando l'assembramento e garantendo il distanziamento fisico, misura necessaria in questo periodo emergenziale”. Il controllo dei varchi con la verifica della temperatura corporea, della sanificazione delle mani e il corretto utilizzo della mascherina prima dell'accesso, sarà opera di volontari della Protezione Civile.