influencer vegana muore di fame a 39 anni: «Mangiava solo frutta, semi di girasole, frullati e succhi»

In un drammatico colpo di scena, l'influencer vegana conosciuta come Zhanna D'Art su TikTok, Facebook e Instagram, sarebbe morta il 21 luglio dopo essersi nutrita esclusivamente di una dieta a base di frutta esotica in Malesia. Zhanna Samsonova, cittadina russa, aveva solo 39 anni quando il suo corpo non ha retto agli effetti devastanti di una dieta estrema che aveva seguito negli ultimi quattro anni.



Secondo quanto riportato dai suoi amici e familiari, Zhanna sembrava già sofferente alcuni mesi prima del tragico decesso. Un amico, che ha preferito mantenere l'anonimato, ha dichiarato a Newsflash: "Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta. L'hanno mandata a casa per farsi curare, ma è scappata di nuovo. Quando l'ho vista a Phuket, sono rimasto inorridito". Una sua amica ha rivelato con angoscia: "Vivevo un piano sopra di lei e ogni giorno avevo paura di trovare il suo corpo senza vita al mattino. Ho cercato di convincerla a farsi curare, ma purtroppo non ce l'ha fatta". La madre di Samsonova ha attribuito la morte della figlia a "un'infezione simile al colera", ma la causa ufficiale della sua scomparsa non è stata ancora dichiarata.



Zhanna Samsonova era nota per il suo sostegno alla cucina erbivora cruda e vantava di seguire una "dieta vegana completamente cruda" basata su frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi. Tuttavia, esperti nutrizionisti hanno evidenziato come una dieta estrema come quella da lei adottata potesse portare a gravi carenze nutrizionali.



Uno dei problemi più significativi riscontrati in una dieta vegana estrema è la mancanza di calcio e vitamina D, essenziali per il benessere delle ossa. Senza un adeguato apporto di questi nutrienti, si corre il rischio di problemi ossei e osteoporosi.



Inoltre, i livelli subottimali di vitamina B12 sono un'altra sfida per chi segue diete vegane estreme, e in questo caso, l'influencer sembrava non esserne stata immune. La vitamina B12 è essenziale per il funzionamento del sistema nervoso e per prevenire l'anemia. Il mancato apporto di questa vitamina può causare danni irreversibili al sistema nervoso, infertilità e, paradossalmente, aumentare il rischio di malattie cardiache.



Un recente studio pubblicato sul Journal of Nutrition ha rilevato che il 100% dei partecipanti a una dieta vegana cruda consumava meno dei 2,4 mcg raccomandati di vitamina B12 al giorno, mettendo in luce la potenziale pericolosità di tali regimi alimentari estremi.



La tragica scomparsa di Zhanna Samsonova è un triste promemoria delle conseguenze che una dieta estrema può comportare sulla salute. Sebbene l'adozione di un'alimentazione a base vegetale possa essere salutare e sostenibile se ben bilanciata, è fondamentale consultarsi con un professionista della salute o un nutrizionista qualificato per evitare carenze nutrizionali e preservare il benessere generale.