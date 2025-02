Influencer scomparsi, ritrovati in un rifugio

CLAUT (PORDENONE) – Sono stati ritrovati incolumi in località Pussa a Claut, nel Friuli occidentale, M.D.A. e R.D.C., influencer baresi noti sul web. I due viaggiano a bordo di un van camperizzato ACM anni '80, bianco e giallo, insieme al loro Golden Retriever. La denuncia di scomparsa era stata presentata ai Carabinieri di Trieste dal padre di lui, che si trovava in città.



L'ultimo segnale della coppia era un post Instagram, in cui lei mostrava del fumo uscire da una ruota del mezzo e chiedeva suggerimenti ai follower. Dopo due giorni di silenzio, è scattato l’allarme. L’appello per rintracciarli si è diffuso rapidamente sui social, soprattutto nei gruppi di appassionati di montagna in Friuli Venezia Giulia. Nelle ricerche sono stati coinvolti anche i Carabinieri e il Soccorso Alpino, fino alla scoperta che i due si trovavano in un rifugio a Claut.