Influencer milionario trovato smembrato in una valigia da un gruppo di bambini

Buenos Aires - Un macabro caso di omicidio ha scosso la provincia di Buenos Aires, in Argentina, dopo che i resti smembrati del milionario Fernando Pérez Algaba, 41 anni, sono stati trovati da un gruppo di bambini durante una tranquilla giornata di giochi vicino a un ruscello a Ingeniero Budge. La scoperta terrificante è avvenuta domenica scorsa, scatenando un'indagine della polizia che cerca di far luce su questa inquietante vicenda.



I genitori dei bambini hanno subito allertato le autorità dopo aver notato una valigia rossa contenente parti del corpo della vittima. In seguito, la polizia ha recuperato le gambe e l'avambraccio di Algaba all'interno della valigia e ha rinvenuto un braccio completo nel torrente. Purtroppo, la testa e il busto mancanti sono stati trovati solo mercoledì, aggiungendo ulteriore mistero e inquietudine a questo orrendo crimine.



Secondo quanto riferito dai media locali, le amputazioni dei resti sono state eseguite in modo pulito, suggerendo l'operato di un professionista. La polizia sta lavorando per risolvere il caso e capire il movente dietro questa brutale uccisione.



Le indagini si sono concentrate sulla vittima, Fernando Pérez Algaba, un imprenditore e influencer con una presenza online significativa. Conosciuto per aver accumulato una fortuna attraverso il noleggio di veicoli di lusso e la vendita di criptovalute, Algaba contava ben 900.000 follower su Instagram. La sua scomparsa è stata segnalata martedì scorso, e il suo ultimo soggiorno in Argentina, dove aveva affittato un appartamento, sembra essere collegato alla sua tragica fine.



Gli investigatori hanno rivelato che Algaba era stato colpito tre volte prima di essere smembrato, ma il motivo dietro questa morte efferata rimane ancora avvolto nel mistero. La sua identificazione è stata possibile grazie alle impronte digitali e a distintivi tatuaggi trovati sulle parti del corpo rinvenute.



Il mondo degli affari e dei social media è stato sconvolto dalla notizia della morte di Algaba, un personaggio di spicco con una vita apparentemente glamour e affascinante. Amici, parenti e follower sono rimasti scioccati e in lutto per questa perdita tragica.



L'indagine è ancora in corso, e la polizia sta interrogando potenziali testimoni e analizzando le prove per gettare luce su questo intricato caso. Nel frattempo, la comunità locale e l'intera nazione argentina rimangono in preda allo shock e all'angoscia per la morte di un uomo che sembrava avere tutto, ma che alla fine è stato vittima di un crimine terribile e senza precedenti. Resta solo da sperare che la verità venga presto alla luce e che giustizia sia fatta per Fernando Pérez Algaba.