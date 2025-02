Influencer "dispersi", erano in una vallata priva di rete telefonica

CLAUT (PORDENONE) - Un eccessivo allarmismo ha portato in poco tempo alla diffusione sui social della notizia di scomparsa di due influencer di Bari da parte dei familiari che non riuscivano a raggiungerli al telefono. Alcuni membri della stazione Valcellina del Soccorso Alpino si sono attivati per andare a fare un sopralluogo in Val Settimana, dove notoriamente la rete telefonica è completamente assente.



I soccorritori si sono mossi con l'idea di fare una semplice attività di perlustrazione per individuare il mezzo dei due "dispersi", come si fa solitamente quando ci sono casi di questo tipo, con la consapevolezza che spesso il problema è legato proprio alla copertura telefonica assente.



Alle 17.05 i soccorritori li hanno trovati, ignari di quanto stava accadendo al di fuori della valle e, accertato il loro stato di salute e tranquillità, li hanno salutati facendo rientro. In valle si erano portati anche alcuni volontari della Protezione Civile e si erano attivati anche i Carabinieri. Inoltre erano state attivate anche le stazioni di Pordenone e Maniago del Soccorso Alpino in quanto il fratello della ragazza aveva ricevuto una segnalazione di qualcuno che aveva visto il furgone dei due giovani salire ieri la strada verso Piancavallo.

