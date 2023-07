Influencer rimane cieca dopo un tatuaggio agli occhi: “Non ho rimpianti”.

L’influencer 28enne Amber Luke, conosciuta anche come “Dragon girl” ha una chiara passione per l’inchiostro. Il 98% del suo corpo infatti è ricoperto da tatuaggi di ogni tipo, compresi simboli satanici, per una spesa totale che si aggira sui 148 mila dollari. Recentemente aveva deciso di farsi tatuare i bulbi oculari di blu turchese, per essere precisi nella sclera, ossia la parte bianca degli occhi. Una decisione drastica che l’ha resa cieca per circa tre settimane.

Al Mirror la ragazza però afferma: “Non ho rimpianti, voglio continuare il mio viaggio per diventare la vera me”. Poi aggiunge: “La gente mi chiede sempre se rimpiango il mio aspetto, ma in realtà no. Credo che la cosa più importante da ricordare è che tutto ciò che ho fatto, anche se sono diventata cieca per tre settimane e ho attraversato tanti problemi e dolori, mi ha permesso di crescere”, e ancora: “I rimpianti potrebbero arrivare solo per l’enorme pressione della società che dice che non è giusto ciò che faccio per me, ma non è così. Il mio obiettivo è essere me stessa, non ho un’estetica precisa che voglio rispettare”.

A causa del suo aspetto è stata più volte attaccata sui social e anche in ambito lavorativo ha avuto alcuni problemi. In passato infatti si era lamentata di come i datori di lavoro si soffermassero solo sulla sua immagine esteriore, limitandole le opportunità di carriera.