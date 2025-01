Inferno a Los Angeles: migliaia di evacuati, morte e sciacalli - VIDEO

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Gli incendi devastanti che stanno colpendo Los Angeles hanno trasformato la città in uno scenario apocalittico. Alimentate da venti senza precedenti, le fiamme hanno già causato la morte di almeno cinque persone (ma c'è chi parla di 10 vittime), costringendo 180mila abitanti a lasciare le proprie case, mentre oltre 200mila restano in stato di allerta. Tra le aree più colpite, Pacific Palisades, Eaton, Hurst e Lidia, dove interi quartieri sono stati ridotti in cenere.

Il bilancio economico è drammatico: JpMorgan Chase ha stimato perdite per 50 miliardi di dollari, di cui 20 miliardi coperti da assicurazioni. I vigili del fuoco, guidati da Anthony Marrone e Kristin Crowley, stanno fronteggiando una situazione critica: due dei cinque principali incendi sono considerati completamente fuori controllo. Uno di questi, nella zona di Pacific Palisades, ha già devastato 6.900 ettari, diventando uno dei disastri naturali più gravi nella storia della città.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025 ”

Il panorama è spettrale. Sunset Boulevard, simbolo di West Hollywood, è irriconoscibile: banche, caffè e supermercati frequentati da decenni sono stati ridotti in macerie. I venti, calati nelle prime ore del giorno, sembrano destinati a intensificarsi, aggravando ulteriormente la situazione. “Siamo ancora in una situazione da allarme rosso, con rischi di incendi estremi,” ha dichiarato Kristin Crowley.

Di fronte alla crisi, il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza e ha annullato il suo viaggio in Italia. “Il presidente resterà in California per dirigere la risposta federale e sostenere le operazioni di soccorso,” ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Biden ha incontrato personalmente le squadre di soccorso per ringraziarle degli sforzi. Mano dura contro gli "sciacalli", cioè chi ruba nelle abitazioni abbandonate: arrestati in venti.

15 years in Los Angeles and I've never seen the wildfires this close to Santa Monica and very populated areas.



pic.twitter.com/6YqdF7eTnM — Michael Dean (@michaeldeand01) January 8, 2025 ”

Il bilancio delle vittime, avverte lo sceriffo Robert Luna, potrebbe aumentare. “Alcune zone sono inaccessibili: le ispezioneremo con unità cinofile. Speriamo di non trovare troppe vittime, ma il quadro è devastante,” ha dichiarato Luna. I soccorsi restano impegnati senza sosta, mentre la città attende con apprensione gli sviluppi di una catastrofe che sembra senza fine.