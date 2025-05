Inferno al campeggio: camper in fiamme, esplosioni e un ferito

TRIESTE – Un violento incendio è divampato nel tardo pomeriggio del 1° maggio al campeggio “Obelisco” di Opicina, alle porte di Trieste. Le fiamme sono partite da una piazzola con un camper e si sono rapidamente estese, coinvolgendo tre roulotte e due automobili parcheggiate nelle vicinanze.



Le operazioni di spegnimento sono proseguite per ore fino alle prime luci del 2 maggio, quando l’area è stata messa in sicurezza grazie all’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco di Trieste, supportate da tre autobotti: una del comando cittadino e due del distaccamento di Monfalcone.



Durante l’incendio si sono verificate esplosioni di bombole di GPL contenute nei mezzi coinvolti. Il pronto intervento dei soccorritori ha evitato che le fiamme si estendessero alla pineta circostante o ad altri veicoli presenti nel campeggio.



Una persona è rimasta ferita con ustioni ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari presenti sul posto. All’intervento hanno partecipato anche Polizia di Stato, Carabinieri e Protezione civile, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area.



Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.