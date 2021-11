Infermiera inglese deruba un paziente terminale per fare shopping

INGHILTERRA - Un’infermiera inglese è stata condannata a 14 mesi di carcere per aver rubato la carta di credito di un paziente per fare shopping. È successo nell’University Hospital of North Tees, dove l'assistente sanitaria 40enne di un pensionato di 89 anni, l’ha privato della sua card per darsi agli acquisti pazza. Ad accorgersi dell’accaduto è stato il figlio del ricoverato, che ne ha immediatamente denunciato la scomparsa della carta di credito.

Poco dopo le forze dell’ordine sono risalite all’infermiera. Inizialmente dichiaratasi non colpevole, nel giro di pochi minuti la donna avrebbe cambiato versione comunicando che l’anziano le avrebbe dato l’autorizzazione all’uso della sua carta per aiutarla economicamente. Secondo il giudice, la donna avrebbe approfittato volontariamente delle condizioni del paziente: "a stento in grado di fare qualcosa per se stesso, a malapena in grado di comunicare. Non c'era possibilità che utilizzasse i suoi conti bancari, era semplicemente una vittima vulnerabile".

Alla fine l'infermiera dispiaciuta e pentita ha restituito la refurtiva di circa due mila sterline. Secondo la ricostruzione dei fatti: ha comprato su amazon un letto da 699 sterline e una carta da parati da 74, oltre che aver saldato un debito di 900 sterline. “L'accaduto ha danneggiato la reputazione degli operatori sanitari del paese": avrebbe poi concluso il giudice.