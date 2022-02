Infermiera arrestata per aver iniettato soluzione fisiologica invece che vaccino

VENEZIA - Risulta iscritta all'Ordine delle professioni infermieristiche di Venezia Vita Bagnulo, l'infermiera dell'Asl di Piacenza arrestata perché accusata di aver iniettato soluzione fisiologica al posto dei vaccini, certificando tamponi fasulli per garantire il Green Pass a no vax compiacenti.

In una nota, l'Ordine veneziano esprime "la più forte condanna di tale illecita condotta che, oltre a danneggiare la salute pubblica, è gravemente lesiva dell'immagine pubblica e della professionalità degli infermieri e offusca in modo indegno l'impegno degli iscritti che, con massima professionalità, umanità e dedizione, lavorano quotidianamente per il bene comune, mettendo a rischio la salute per la tutela della collettività".

"Qualora le responsabilità dell'indagata venissero accertate - afferma la presidente Marina Bottacin - non esiteremo ad assumere ogni provvedimento disciplinare idoneo a sanzionare la illecita condotta, talmente grave da comportare un'evidente violazione delle norme del codice deontologico e dei principi posti alla base della professione infermieristica e sanzionabile con la radiazione dall'Albo". Un consiglio straordinario è stato convocato per deliberare la sospensione dell'indagata dall'esercizio della professione per tutta la durata della misura restrittiva.