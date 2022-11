Infermiera aggredita nel centro che segue condannati con disturbi mentali

PORDENONE - Un'infermiera che lavora alla Rems di Maniago - la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza che ospita persone che hanno commesso reati affette da disturbi mentali - è stata aggredita durante il turno di lavoro nella serata di mercoledì 9 novembre. A denunciare l’episodio è Gianluca Altavilla, segretario del Nursind di Pordenone.



“Una nostra collega è stata aggredita fisicamente e verbalmente: un paziente della Rems le ha tirato un calcio e ha messo a soqquadro l’ufficio infermieristico e la cucina", spiega l’esponente del sindacato egli infermieri. "Gli altri pazienti erano molto spaventati anche perché l’uomo ha continuato a essere verbalmente aggressivo fino all'arrivo dei Carabinieri. Alla vista delle forze dell'ordine, la tensione si è allentata. Quindi, è stato possibile somministrare al soggetto che aveva dato in escandescenze la terapia e farlo ricoverare in psichiatria”.



“Si tratta della sesta aggressione importante da quanto è stata aperta la struttura di via Colle, lo scorso dicembre", prosegue Altavilla, che chiede una guardia giurata h24. "Nonostante le nuove assunzioni, alla Rems di Maniago non vuole andare nessuno".



Un problema quello delle aggressioni sanitarie rimarcata anche dall’Ordine delle professioni Infermieristiche Fvg. “Non passa giorno che non ci siano fatti di violenze a operatori sanitari", dice il presidente Luciano Clarizia. "Le direzioni delle aziende sanitarie devono intervenire a tutela di chi lavora”.