Infarto mentre pedala: muore imprenditore

SAN STINO DI LIVENZA - Malore mentre pedala in bici, si è sento l'intenditore 57enne C.T. L’uomo è stato stroncato da un malore improvviso mentre stava andando in bicicletta con un gruppo di tre amici, ad Aviano. Era intento a percorrere la strada bianca che da Pra de Plana conduce alla località turistica di Piancavallo quando, ad un tratto, il malore lo ha colpito. A cercare di rianimarlo sono stati in un primo tempo i suoi compagni di escursione finché è sopraggiunta l'auto medica e contestualmente l'elisoccorso regionale, i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco che hanno proseguito le operazioni di stabilizzazione del paziente. I soccorritori della stazione di Pordenone hanno dato supporto alle operazioni. L'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Qui il decesso.