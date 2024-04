Infarto in casa, il "pilota automatico" dell'auto lo porta in ospedale

VIRGINIA (STATI UNITI) - Una storia incredibile sta facendo il giro del mondo: Max Paul Franklin, un produttore televisivo americano, è stato salvato da un infarto grazie alla sua Tesla Model Y dotata dell'ultimo software Full Self-Driving (FSD).

Nella notte tra l’1 e il 2 aprile, Franklin si è sentito male mentre si trovava da solo nella sua casa in Virginia, con un principio di infarto e basso livello di glucosio nel sangue a causa di un problema alla sua pompa per insulina. Senza esitazione, è riuscito a salire sulla sua Model Y e ad attivare l'Autopilot, impostando la destinazione per il Pronto Soccorso.

La vicenda è stata resa nota da un post su X, dove Franklin ha condiviso foto e dettagli dell'accaduto. Il post è stato subito condiviso da Elon Musk, CEO di Tesla, che ha elogiato il successo del pilota automatico Tesla in questa storia a lieto fine.

Secondo quanto raccontato da Franklin, la sua Tesla ha percorso autonomamente 13 miglia fino all'ospedale, offrendo un viaggio rapido ed efficiente. L'auto si è addirittura offerta di parcheggiare in modo che Franklin potesse ricevere immediatamente le cure mediche necessarie.

My Crazy True Story



On April 1st, Tesla unlocked Full Self-Driving capability for all Tesla vehicles in America. In a moment of dire need, at 2:00 am the following morning, I found myself grappling with severe dehydration and a blood glucose level of 670 due to a malfunction in… pic.twitter.com/KyePbLiejI

”