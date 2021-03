Indonesia, attacco kamikaze davanti a cattedrale: 14 feriti

INDONESIA - Sarebbe stata opera di due kamikaze l'esplosione avvenuta fuori da una cattedrale di Makassar, capitale della provincia del Sulawesi meridionale, in Indonesia. Sono 14 le persone rimaste ferite.



Due persone presumibilmente stavano guidando una motocicletta cercando di entrare nell'area della cattedrale, ma sono state trattenute dai membri del personale di sicurezza della chiesa.



Il governo indonesiano ha condannato con forza l'attacco. Il ministro indonesiano per gli affari religiosi Yaqut Cholil Qoumas ha detto che questo attentato è stato un atto atroce. L'attacco è avvenuto quando i cristiani in Indonesia stavano celebrando la Domenica delle Palme.