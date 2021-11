UDINE - Individuato il cacciatore che aveva ferito al volto un 19enne.

I Carabinieri delle Stazioni di Buia e Osoppo, hanno individuato l’incauto cacciatore che lo scorso 7 novembre, all’interno di una riserva di caccia nel Comune di Buja, aveva esploso un colpo di fucile i cui pallini avevano attinto, ferendolo al volto, un giovane studente di 19 anni da Forgaria del Friuli (UD) che in quel momento stava passeggiando con la fidanzata e il loro cane, anch’essi attinti dai pallini ma senza conseguenze.



All’uomo, un operaio 45enne residente a Buja (UD), che è stato deferito in stato di libertà per lesioni colpose, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, è stato sequestrato il fucile utilizzato per la battuta di caccia e il relativo munizionamento.

Anche altri 8 fucili e il munizionamento, regolarmente detenuti, sono stati preventivamente ritirati dai Carabinieri.