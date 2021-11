India, aria tossica a Nuova Delhi dopo la festa delle luci

INDIA- Aria irrespirabile. Nebbia fitta. Nuova Delhi si è svegliata così dopo il Diwali, la festa delle luci celebrata con lampade ad olio, fuochi d'artificio e candele. Nonostante i divieti alla vendita di petardi, riporta la Bbc, nella capitale indiana in tanti non hanno resistito e i festeggiamenti della notte scorsa hanno influito sulla qualità dell'aria in quella che è la capitale più inquinata al mondo.

Un insieme di fumo di petardi, lampade ad olio, emissioni degli impianti industriali e delle automobili, oltre ai fuochi accesi nei campi. Secondo la Bbc che cita dati ufficiali, oggi in alcune aree di Delhi il livello di concentrazione delle Pm2,5 è arrivato a 999 per metro cubo e alcune aree hanno registrato livelli vicini o superiori a 500, quando in base all'Aqi (Indice di qualità dell'aria) sono considerati "buoni" dati tra zero e 50.