Incubo in Val Pusteria e Val Badia. La violenza dell'acqua in un video

Un intenso temporale ha colpito ieri sera la suggestiva regione dell'Alto Adige, causando gravi disagi nella Val Pusteria e nella Val Badia. La pioggia torrenziale ha causato allagamenti e fango a Valdaora, rendendo difficile la circolazione stradale e lasciando alcune zone parzialmente isolate a Sorafurcia, a causa dei ponti abbattuti dal forte flusso del torrente.



La situazione è stata altrettanto difficile a Colfosco, Val Badia, dove una frana ha investito alcune auto parcheggiate alla base del sentiero della ferrata tridentina. Fortunatamente, non ci sono state vittime, ma l'evento ha creato grande apprensione tra i residenti e i visitatori della zona.



Le immagini amatoriali che giungono dalla regione mostrano chiaramente l'impatto della furia dell'acqua, in particolare su un ponte che è stato trascinato via dalla corrente in Trentino Alto Adige.

Violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento si sono abbattuti su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite (Video di Valdaora) i Vigili del Fuoco hanno effettuato giá numerosi interventi! pic.twitter.com/h0AW41cvRT — LFV Südtirol UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) July 29, 2023 ”



I Vigili del Fuoco, sia professionisti che volontari, sono stati subito mobilitati e hanno effettuato numerosi interventi nelle zone colpite della provincia di Bolzano. La loro tempestività e dedizione sono stati fondamentali nel garantire il supporto e l'assistenza a chi ne aveva bisogno.



Il maltempo ha colpito diverse zone del Nord Italia, con piogge torrenziali e raffiche di vento. La provincia di Bolzano è stata tra le aree più colpite, e le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per gestire al meglio l'emergenza.



La sicurezza dei cittadini è al primo posto, e le autorità stanno collaborando per ripristinare la normalità il prima possibile. In momenti come questo, la solidarietà tra le comunità e il coordinamento degli interventi di soccorso sono fondamentali per superare le difficoltà.