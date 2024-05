Incredibile, fa dei lavori in cantina e sotto alle pietre trova le ossa di un mammut di 40.000 anni fa

AUSTRIA - Un ritrovamento senza precedenti è stato fatto nella cittadina di Gobersburg, nel distretto di Krems, Austria. Un uomo, durante lavori di ristrutturazione nella sua cantina per vini, ha scoperto ossa preistoriche di mammut risalenti a circa 40.000 anni fa. Secondo i ricercatori del Bundesdenkmalamt (BDA), l'agenzia federale austriaca per i monumenti, questo è il ritrovamento più sensazionale degli ultimi cento anni nel paese. Le ossa, appartenenti a tre mammut distinti, sono state trovate in una stratificazione di ossa sovrapposte. Gli archeologi ipotizzano che antichi cacciatori abbiano deposto i resti dei mammut cacciati in quel luogo. Il sito è ora oggetto di scavi approfonditi e le ossa saranno restaurate dai ricercatori. Questa scoperta eccezionale è stata fatta nella cantina di Andreas Pernerstorfer, che ha prontamente chiamato gli esperti non appena si è reso conto dell'importanza del ritrovamento.



Le ossa saranno trasferite al Museo di Storia Naturale di Vienna, dove saranno studiate dagli archeologi dell'Accademia austriaca delle Scienze. Secondo gli esperti, il sito potrebbe fornire preziose informazioni sulle tecniche di caccia degli antichi cacciatori. Il lavoro di scavo, iniziato ai primi di maggio, è tuttora in corso, con la speranza di completarlo il prima possibile per poter esporre queste meraviglie al pubblico. Gobersburg, nota per la sua produzione vinicola, è ora al centro dell'attenzione non solo per i suoi vini ma anche per questa incredibile scoperta archeologica. Molti curiosi sono già accorsi sul luogo per dare un'occhiata ai lavori di scavo. Gli esperti si augurano di completare il restauro delle ossa e di poterle esporre presto al Museo di Storia Naturale di Vienna, rendendo così accessibile al pubblico questo straordinario pezzo di storia preistorica.